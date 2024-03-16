«Лишился детства»: мать Пальто из «Слова пацана» о популярности актера

Мать 15-летнего актера Леона Кемстача, сыгравшего роль группировщика Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказала о назойливых поклонниках сына. О популярности Леона коуч Лаура Кемстач поговорила в передаче Лолы Шурыгиной.

«Ему тяжело от внимания, тяжело от ответственности. Он даже сейчас говорит: «Я как будто лишился детства», — призналась Кемстач, добавив, что от таких слов сына ей хочется плакать.

Кемстач также не понимает, зачем поклонники без спроса снимают Леона и выкладывают фотографии в соцсети.

«Сын говорит, мол, знаешь, мне хочется просто быть собой, пойти с пацанами, подурачиться, а не быть под прицелом чужих камер. Он ест где-нибудь, а его снимают», — рассказывает Лаура.

Накануне Леон Кемстач признался, что кардинально изменился после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По словам артиста, он повзрослел и стал более ответственно относиться к жизни. Сейчас, как заявил актер, он понимает, с каким людьми стоит общаться, а с какими нет.

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