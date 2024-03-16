Звезда «Фабрики» вернулась из Израиля в Россию

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева вернулась из Израиля в Россию и планирует выступать на корпоративах и дать сольный концерт. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Звезда первого состава группы, по данным издания, может выступить на частной вечеринке за 600 тысяч рублей. В рамках 45-минутного концерта, согласно условиям, она исполнит собственные песни и хиты «Фабрики». В гримерке, указано в райдере, должны быть несколько нарезок, бутылка виски и куриный бульон или овощной суп, сваренный не на «кубике» с приправами.

В мае, стало известно изданию, певица планирует дать сольный концерт в Москве, он пройдет либо в клубе «16 тонн», либо в баре «Мумий тролль».

В последние годы Саша Савельева большую часть времени жила в Израиле с мужем Кириллом Сафоновым. В Москву вместе с сыном она вернулась недавно.

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