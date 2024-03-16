Лолита объяснила, почему ползала на «голой» вечеринке Ивлеевой

Певица Лолита Милявская рассказала, почему ползала по полу на скандальной «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Свое поведение на мероприятии она объяснила на шоу «Повесточка».

По словам Милявской, в клубе «Мутабор» она была впервые и считает, что выглядела нелепо. Одним из поводов заглянуть к Ивлеевой стало то, что у блогерши Милявская познакомилась с исполнителем Костой Лакостой, с которым позже записала совместный клип.

«Мне мой приятель сказал: «Ты уже вся сгорбившаяся, глаз потухший из-за гастролей. Сходи. Там будет кто-нибудь из молодых музыкантов. Познакомишься — и будет коллаборация», — вспоминает она.

Когда артистки в «Мутаборе» решили пройтись как модели, Лолита проявила самоиронию.

«Я им сказала: «Мне в 60 лет тягаться? Я за молодежью могу только ползти». И поползла. Конечно, этот кусок нарезанный выглядел нелепо», — объясняет певица.

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