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Лолита объяснила, почему ползала на «голой» вечеринке Ивлеевой

Певица Лолита объяснила, что ее поведение на вечеринке Ивлеевой было самоиронией

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Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская рассказала, почему ползала по полу на скандальной «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Свое поведение на мероприятии она объяснила на шоу «Повесточка».

По словам Милявской, в клубе «Мутабор» она была впервые и считает, что выглядела нелепо. Одним из поводов заглянуть к Ивлеевой стало то, что у блогерши Милявская познакомилась с исполнителем Костой Лакостой, с которым позже записала совместный клип.

«Мне мой приятель сказал: «Ты уже вся сгорбившаяся, глаз потухший из-за гастролей. Сходи. Там будет кто-нибудь из молодых музыкантов. Познакомишься — и будет коллаборация», — вспоминает она.

Когда артистки в «Мутаборе» решили пройтись как модели, Лолита проявила самоиронию.

«Я им сказала: «Мне в 60 лет тягаться? Я за молодежью могу только ползти». И поползла. Конечно, этот кусок нарезанный выглядел нелепо», — объясняет певица.

Накануне Лолита рассказала о депрессии и употреблении алкоголя после отмены концертов.

Ранее певица Юлия Паршута призналась, что состояла в отношениях с абьюзером.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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