Звезда «Голоса» рассказала, как пострадала от вулкана на Камчатке

Участница седьмого сезона музыкального шоу «Голос. Перезагрузка» Саша Круглова заявила, что забила все легкие, наглотавшись вулканической пылью на Камчатке. Ее слова передает mk.ru.

«Мы по моей просьбе подъехали слишком близко к вулканам. <...> Я долго не могла избавиться от кашля и хрипов, а для артиста это — трагедия. Сразу по приезде в Москву пришлось идти к врачу», — вспомнила артистка.

Круглова отметила, что московские медики успокоили ее и заявили, что эта пыль менее опасна, чем сигаретный дым. При этом певице назначили курс лечения и посоветовали слушаться гидов во время путешествий.

Звезда «Голоса» рассказала, что ждала эту поездку на Камчатку и вспомнила, как впервые посетила полуостров. По словам исполнительницы, в первый раз она была там по работе, но успела посетить самые интересные места. После этого артистка пообещала себе, что точно вернется в эту местность еще раз, но уже на отдых.

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