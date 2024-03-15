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Звезда «Голоса» рассказала, как пострадала от вулкана на Камчатке

Певица Саша Круглова вспомнила, что наглоталась вулканической пыли

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sashakruglovamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участница седьмого сезона музыкального шоу «Голос. Перезагрузка» Саша Круглова заявила, что забила все легкие, наглотавшись вулканической пылью на Камчатке. Ее слова передает mk.ru.

«Мы по моей просьбе подъехали слишком близко к вулканам. <...> Я долго не могла избавиться от кашля и хрипов, а для артиста это — трагедия. Сразу по приезде в Москву пришлось идти к врачу», — вспомнила артистка.

Круглова отметила, что московские медики успокоили ее и заявили, что эта пыль менее опасна, чем сигаретный дым. При этом певице назначили курс лечения и посоветовали слушаться гидов во время путешествий.

Звезда «Голоса» рассказала, что ждала эту поездку на Камчатку и вспомнила, как впервые посетила полуостров. По словам исполнительницы, в первый раз она была там по работе, но успела посетить самые интересные места. После этого артистка пообещала себе, что точно вернется в эту местность еще раз, но уже на отдых.

Недавно сообщалось, что звезда шоу «Голос» Диана Макарова на время сменила солистку группы «Город 312» Аю.

Ранее Петр Дранга ответил на слухи о свадьбе с Дарьей Мороз.

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