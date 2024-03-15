Солистка A'Studio вышла на сцену «Новой Фабрики звезд», несмотря на беременность

Певица Кети Топурия поддержала участницу «Новой Фабрики звезд» Софью Полозову, спев с ней композицию A'Studio «Тик-Так» на сцене проекта. Об этом сообщает «СтарХит».

На опубликованных изданием кадрах, исполнительница запечатлена на сцене с округлившимся животом, который пыталась скрыть объемным пиджаком. После выступления участники и члены жюри пожелали артистке счастливого материнства.

Источник издания сообщил, что Топурия планирует уйти в декрет незадолго до родов. Сейчас артистка воздерживается от светских вечеринок и больших концертов, но выступает на закрытых мероприятиях. По словам инсайдера, беременность исполнительницы протекает легко.

Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова в 2020 году. Через год у пары появился общий ребенок. Мальчика назвали Адамом. У певицы также есть дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Артистка рассказывала, что первое время девочка не воспринимала отчима всерьез и не реагировала на его замечания, но мужчина смог найти подход к ней.

В начале февраля появилась информация, что певица ждет третьего ребенка. По словам знакомых Кети Топурии, она и ее супруг планировали пополнение в семье и очень хотели еще детей.

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