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Экс-солистка «Город 312» рассказала, как относится к заменившей ее звезде «Голоса»

Певица Ая попросила не сравнивать ее с новой солисткой «Город 312» Макаровой

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Ая (настоящее имя — Светлана Назаренко) в разговоре с «Пятым каналом» попросила не сравнивать ее с новой солисткой группы «Город 312» Дианой Макаровой.

«Не сравнивайте, потому что не надо вообще сравнивать. У вас будет возможность услышать новые песни группы «Город 312», которые я не успела записать еще. Вот человек будет нас выручать. Поэтому будьте, пожалуйста, добрыми», — подчеркнула Ая.

По словам артистки, после перенесенного коронавируса ей пришлось взять длительную паузу из-за проблем со связками. Ая планирует заняться своим здоровьем, а после восстановления порадовать фанатов сольным альбомом.

Диана Макарова — обладательница исполнительских призов «Галактика талантов», «Парад солистов», «Звездная Таврида» и другие. В 2023 году она пришла на шоу «Голос» и попала в команду к Полине Гагариной. Сейчас ее ждут «Поединки».

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