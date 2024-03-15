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Украинская певица Ани Лорак подала заявление на российский паспорт

РИА Новости: певица Ани Лорак планирует получить российское гражданство

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Украинская певица Ани Лорак в феврале 2024 года подала заявку на получение российского гражданства. Об этом Telegram-каналу РИА Новости рассказал источник из окружения артистки.

В конце августа общественная организация «Зов народа» во главе с Виталием Бородиным направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой отменить концерт певицы Ани Лорак в «Крокус Сити Холл».

10 сентября Бородин в своем Telegram-канале пригрозил раскрыть имена покровителей украинской певицы Ани Лорак в России. Он назвал певицу «предателем России» и пожаловался, что Лорак за кулисами называет себя патриоткой, однако официально свою позицию не обозначила. По мнению Бородина, из уст звезды выходят лишь «голословные высказывания».

Спустя некоторое время активист отказался от своих претензий и подчеркнул, что подозревать Лорак в иностранном финансировании не стоит. Он подчеркнул, что все вопросы к исполнительнице сняты, так как претензии общественников не подтвердились.

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