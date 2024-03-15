Звезда шоу «Голос» стала новой солисткой группы «Город 312»

Звезда шоу «Голос» Диана Макарова на время сменила солистку группы «Город 312» Аю. Об этом сообщает «СтарХит».

Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) в настоящее время восстанавливается после перенесенной коронавирусной инфекции и не может петь из-за проблем со связками.

Участники «Города 312» были на «Голосе» гостями и обратили внимание на талант Макаровой.

«Для меня попасть в группу, которую мы с моей семьей слушаем и любим с самого детства — просто что-то нереальное. Я пела песни «Города 312» на всех конкурсах, на всех мероприятиях», — призналась 20-летняя девушка.

Ая помогала Диане прижиться в группе, познакомила с репертуаром и продолжает участвовать в жизни коллектива.

«Концерты будут проходить, в качестве солистки будет выступать Диана, принимайте ее, пожалуйста, не сравнивайте, пожалуйста, ее со мной. Она будет пока нас выручать», — объяснила Назаренко.

Диана Макарова — обладательница исполнительских призов «Галактика талантов», «Парад солистов», «Звездная Таврида» и другие. В 2023 году она пришла на шоу «Голос» и попала в команду к Полине Гагариной. Сейчас ее ждут «Поединки».

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