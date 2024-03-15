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Звезда шоу «Голос» стала новой солисткой группы «Город 312»

Группа «Город 312» сменила солистку из-за болезни певицы Аи

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Первый канал

Звезда шоу «Голос» Диана Макарова на время сменила солистку группы «Город 312» Аю. Об этом сообщает «СтарХит».

Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) в настоящее время восстанавливается после перенесенной коронавирусной инфекции и не может петь из-за проблем со связками.

Участники «Города 312» были на «Голосе» гостями и обратили внимание на талант Макаровой.

«Для меня попасть в группу, которую мы с моей семьей слушаем и любим с самого детства — просто что-то нереальное. Я пела песни «Города 312» на всех конкурсах, на всех мероприятиях», — призналась 20-летняя девушка.

Ая помогала Диане прижиться в группе, познакомила с репертуаром и продолжает участвовать в жизни коллектива.

«Концерты будут проходить, в качестве солистки будет выступать Диана, принимайте ее, пожалуйста, не сравнивайте, пожалуйста, ее со мной. Она будет пока нас выручать», — объяснила Назаренко.

Диана Макарова — обладательница исполнительских призов «Галактика талантов», «Парад солистов», «Звездная Таврида» и другие. В 2023 году она пришла на шоу «Голос» и попала в команду к Полине Гагариной. Сейчас ее ждут «Поединки».

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