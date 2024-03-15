Сергей Жуков заявил, что соцсети помогут участникам «Новой Фабрики звезд» закрепиться в шоу-бизнесе

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал продюсером и наставником проекта «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. В интервью «Газете.Ru» музыкант заявил, что подобные шоу не теряют актуальности на фоне развития соцсетей и точно помогут продвижению молодых артистов.

«Соцсети — это действительно мощная площадка, но и машину телевидения в кювет пока никто не отправлял. И такие шоу, как «Новая Фабрика звезд», продолжают выполнять одну из главных своих функций — служить социальным лифтом для молодых артистов. И я совершенно не сомневаюсь, что даже в 2024 году схема сработает: мы обязательно найдем новые лица, которые еще долго будут радовать нас своим творчеством. А соцсети при правильном использовании помогут им закрепиться на музыкальном Олимпе», — заявил Жуков.

Музыкант убежден, что настоящий артист использует все возможности заявить о себе, которые ему выпадают. По его словам, в «Новой Фабрике звезд» собрался сильный состав участников. Конкуренция на кастинге была серьезной — из более 1000 кандидатов отобрали 17 человек.

«Я хочу сказать очень важную вещь для тех, кто не прошел кастинг или покинет проект раньше, чем хотелось бы. Ребята! Вы молодые и талантливые! Если вы действительно хотите чего-то достичь, у вас это обязательно получится. Не пытайтесь никого копировать, будьте собой и верьте в себя. Потому что если вы сами не будете верить, то кто тогда будет?» — сказал Жуков.

Презентация участников проекта «Новая Фабрика звезд» состоялась 3 марта 2024 года в эфире ТНТ. С 10 марта каждую субботу проходят отчетные концерты, а ежедневно в 9 утра на телеканале можно посмотреть дневники «Фабрики». Музыкальными продюсерами шоу стали Жуков и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

Ранее Жуков раскрыл подробности второго сезона сериала «Плакса» с его дочкой Никой и певцом Ваней Дмитриенко в главных ролях.