Хабенский о своем интервью Цыпкину: «это диалог со зрителем»

Писатель и сценарист Александр Цыпкин взял интервью у народного артиста России, художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского в рамках творческого вечера «Художественный разговор с художественным руководителем». Об этом сообщает «Пятый канал».

«Это диалог. Диалог со зрителем и диалог с модератором сегодняшней встречи, коим будет мой друг Александр Евгеньевич Цыпкин. Он делает это замечательно и провоцирует на, возможно, те вопросы, которые еще не были озвучены в средствах массовой информации», — прокомментировал интервью Хабенский.

Цыпкин, в свою очередь, отметил, что такая беседа позволит сократить дистанцию между зрителем и руководителем театра. По его словам, в ходе интервью он, в частности, хотел выяснить, не пожалел ли он о смене сферы кино на театр.

«Дальше, мне кажется, многим зрителям интересно, в чем суть работы художественного руководителя, ведь по-настоящему он же менеджер», — добавил писатель.

Помимо этого, в ходе встречи свои вопросы также задали и сами зрители.

В конце февраля Константин Хабенский намекнул, что остался не совсем доволен фильмом Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Он предположил, что «телевизионная версия этой работы будет убедительнее, чем та, что мы увидели в кинотеатрах».

Ранее Антон Богданов вспомнил, как Хабенский повел их с Янковским за собой в огонь.