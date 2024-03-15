«Папочка роль купил»: Сергей Жуков рассказал о травле его дочери в театре

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что его 15-летняя дочь Ника подверглась травле в театре из-за подозрения в кумовстве. Артист рассказал в интервью «Газете.Ru» о неприятных слухах, с которыми сталкивалась его наследница.

«К сожалению, я знаю, с какими слухами в театре сталкивалась Ника: «Да вам папочка роль купил». Как я могу купить роль в театре? Нельзя прийти и сказать: «Пусть она у вас в спектакле поиграет». В смысле поиграет? Если у человека нет таланта, спектакль с ним рассыплется. А по логике людей все так и есть — известные родители пришли и попросили», — поделился Жуков.

По словам артиста, детям грустно принимать такие высказывания в свой адрес, тогда как главная задача родителей — оказывать им безусловную поддержку.

«Я очень хочу, чтобы мои дети нашли для себя что-то, в чем они реализуются намного лучше, чем я. И поверьте, если это будет что-то далекое от творчества — например, медицина или бизнес, я буду за них счастлив. А если ребенок все-таки захочет идти по культурной линии, то с удовольствием помогу ему, потому что он сам это выбрал», — сказал певец.

В 2023 году «Руки Вверх! Продакшн» выпустил сериал «Плакса» с Никой Жуковой в главной роли.

Ранее Жуков рассказал, что его жена Регина берет на себя все заботы о новорожденном сыне. По словам певца, супруга просит детей «не трогать папу» после того, как он возвращается с гастролей.