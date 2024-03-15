«Папу не трогать»: Сергей Жуков заявил, что его жена сама справляется с младенцем

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в декабре 2023 года стал отцом в пятый раз. Супруга — 38-летняя экс-солистка группы «Сливки» Регина Бурд — родила ему сына Эвана. Артист рассказал «Газете.Ru», что его жена проводит с малышом большую часть времени.

«Надо отдать должное моей супруге, Регина всегда с малышом. Когда я возвращаюсь с гастролей, она дает мне отдохнуть и берет все заботы о малыше на себя — и в доме всем скажет: «Папу не трогать». Конечно, я помогаю: укладываю спать, меняю подгузники, мы вместе выходим на прогулки. Все хлопоты только в радость», — поделился Жуков.

Его дочь Александра от первой жены Елены Добындо родилась в 2001 году и проживает в США. Остальных четверых детей Жукову родила нынешняя супруга, на которой он женат с 2007 года. По словам артиста, он старается совмещать отцовство с плотным графиком и считает, что семья важнее карьеры.

«Когда средний сын хочет, чтобы я пошел с ним на футбол, старший интересуется, возьму ли его на концерт, а дочка спрашивает, схожу ли поддержать ее на кастинге, и это все в один день, папка как-то пытается успеть! Или договаривается: «На футбол не смогу пойти, буду на съемках, но во вторник мы поедем на стадион и будем смотреть игру твоей любимой команды». Какой бы прекрасной ни была твоя работа, нельзя забывать о том, что ты в первую очередь — мужчина, муж, папа, а уже потом — все остальные твои достижения», — сказал лидер «Руки Вверх!».

Полное интервью с Сергеем Жуковым читайте здесь.