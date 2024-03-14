В Госдуме высказались о будущем Ивана Урганта: «Есть шанс покаяться»

Режиссер, продюсер, народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев признался, что ему жаль телеведущего Ивана Урганта, который лишился работы на федеральном канале. Его слова передает «Абзац».

«Но у каждого есть шанс покаяться и осознать свои ошибки. Будем судить по дальнейшим делам», — отметил парламентарий.

В то же время Бурляев заявил, что «всех предателей страны» в России ждет только то, что они станут изгоями. Он отметил, что Ургант, в случае эмиграции, не сможет вернуться на прежний уровень, так как на Западе он «никому не нужен». Из-за своей позиции по СВО, считает депутат, шоумен стал «неформатом» для российских зрителей.

Бурляев уверен также, что фильм режиссера и журналиста Николая Солодникова, в котором Ургант снялся впервые после трехлетнего перерыва, не получит прокатного удостоверения. По словам парламентария, подобного рода проекты «стыдливых» деятелей искусства не должны поддерживаться государством.

Недавно Ургант опубликовал черно-белую афишу фильма «Во сне ты горько плакал» Солодникова.На кадре шоумен едет на велосипеде с ребенком. Телеведущий сопроводил публикацию эмодзи с кинокамерой, не поделившись деталями своей роли. Премьера фильма запланирована на 2024 год, однако точная дата релиза пока не объявлена.

Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходит в эфир. Последним на сегодняшний момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия «Елки-8».

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