Итальянский исполнитель об отмене русской культуры: «Это ошибочно»

Певец Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци) заявил, что всегда выступал против эмбарго любого народа и назвал ошибкой отмену русской культуры на Западе. Его слова передает ТАСС.

«Я уже много лет приезжаю в Россию, с конца 1970-х годов, и я всегда продолжал приезжать и приезжаю в этот сложный момент. Важно подчеркнуть, что сейчас не запрещено приезжать в Россию. <...> Каждый имеет право выбора, а я, как свободный человек, выбираю приезжать, потому что я убежден, что именно так делать правильно», — отметил артист.

Гинацци подчеркнул, что не впервые посещает Россию после начала СВО — два месяца назад у артиста был большой тур по Сибири. По словам Pupo, он понимает, что его будут критиковать на Западе и на его родине, в Италии, однако он не интересуется мнением не знающих его людей.

До этого певец Pupo заявил, что выступит в Кремле ради дела мира. По словам певца, он на неделю переедет в Москву, чтобы 15 марта записать спецвыпуск «Пупо и друзья» в Государственном Кремлевском дворце. На мероприятии Pupo исполнит композиции в дуэте с российскими артистами. Певец добавил, что едет в Россию не из-за экономической нужды.

Ранее в МИД России прокомментировали песню сербской группы о Путине.