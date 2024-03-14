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Бондарчук о браке с Паулиной Андреевой: «Это блаженство!»

Режиссер Федор Бондарчук признался, что стал жить в браке с Паулиной Андреевой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Федор Бондарчук признался, что его не беспокоит разница возрасте с супругой, актрисой и сценаристкой Паулиной Андреевой и назвал свой брак счастливым. Его слова передает PROZVEZD.

«Само появление Паулины серьезнейшим образом повлияло на всю мою жизнь. Я стал жить! Я так остро это чувствую. А еще наши семейные узы облегчают совместную творческую деятельность», — отметил постановщик.

По словам Бондарчука, пара рисковала, когда начинала работать вместе, однако им удалось найти общий язык вне дома. Бондарчук назвал Андрееву талантливым автором с хорошим русским языком.

«Жена — трудоголик. У нее есть своя территория, которую она охраняет, а я на нее не заступаю. Она сидит и 24/7 пишет, а потом наступает самый прекрасный момент, когда Паулина мне читает. Читает не как сценарист, а как актриса — со всеми возможными и невозможными красками. Это блаженство!» — подытожил режиссер.

В 2019 году Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой, с которой начал встречаться еще в 2015 году. Артистка младше супруга почти на 21 год. В 2021 году у них родился сын Иван.

До брака с артисткой Бондарчук был женат на модели Светлане Рудской. В их союзе появились на свет двое детей — сын Сергей и дочь Варвара.

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