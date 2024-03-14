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В Перми отменили концерт рок-группы «Пилот» за день до выступления

Концерт рок-группы «Пилот» перенесли по неизвестным причинам в России

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Илья Питалев/РИА Новости

Пермская концертная площадка «Свобода» сообщила о переносе выступления рок-коллектива «Пилот» на своей странице во «ВКонтакте» за день до концерта.

Мероприятие, отмечается в посте, не состоится в запланированную дату «по независящим от организаторов и площадки причинам». При этом уточняется, что рок-группа планирует выйти на пермскую сцену только 19 октября.

На мероприятии музыканты должны были представить слушателям альбом «Джоконда». На страничке в соцсетях группы также не раскрывается, почему артисты не выступят в Перми. При этом 15 марта «Пилот» выступит с концертом в городе Киров.

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