Бывший муж Пугачевой объяснил, как Shaman удалось «попасть в струю»

Продюсер и бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин в разговоре с NEWS.ru объяснил успехи Shaman социальной ориентированностью артиста.

«Shaman тоже мне нравится. Он нашел свое амплуа — я русский и за русских. Это сегодня в тему дня, нужно стране. Он не только хороший певец, но еще и социальный герой, с песнями выступил как раз в защиту нашей страны и в поддержку российского народ», — высказался Болдин.

Он считает, что Shaman удалось «попасть в струю» благодаря тому, что артист вовремя начал писать песни на социальные и патриотические темы, когда россияне нуждались в них больше всего. Болдин выразил убежденность в том, что социальная направленность играет немаловажную роль в творчестве каждого певца.

Недавно Shaman дал три концерта подряд в честь Международного женского дня 8 марта. Певец появился на сцене с длинными светлыми распущенными волосами. Позже Shaman признался, что длинные волосы не наращивал — это был парик.

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