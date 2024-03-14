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Экс-супруг Пугачевой рассказал о причинах «отмены» Орбакайте в России

Бывший муж Пугачевой Болдин: Орбакайте возобновит концерты в России через год

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Третий муж Аллы Пугачевой, продюсер Евгений Болдин заявил, что певица Кристина Орбакайте «попала под колесо» из-за скандала вокруг своей семьи, поэтому ее концерты отменяют в России. Слова мужчины передает NEWS.ru.

«Кристина слова плохого не сказала. Она молчит. Я ее хорошо знаю, воспитывал ее с семилетнего возраста. Она хорошая девочка», — признался он.

При этом продюсер предположил, что россиянам «стало неприятно» то, что некоторые артисты приезжают в Россию только на заработки, а жить уезжают за границу. Болдин также считает, что «скандальные высказывания» матери Орбакайте, Аллы Пугачевой, связаны с нынешним супругом артистки Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). По словам мужчины, Пугачева ведет себя так только из-за мужа.

«И Кристина подпала под эту ситуацию. Зрители рассудили: мол, ты «американка» — получи, не хотим твоих концертов. Общая реакция людей, у которых, например, близкие воюют на фронте», — отметил продюсер.

Болдин подытожил, что Орбакайте может возобновить свою концертную деятельность в России через год-полтора. Он подчеркнул, что исполнительница никогда не уезжала из страны навсегда и назвал ее патриоткой.

12 марта сообщалось, что после отмены выступления в Кремле Кристина Орбакайте выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине. Концерт пройдет 20 апреля, в рамках шоу Орбакайте исполнит свои хиты.

Ранее критик Соседов назвал Полину Гагарину и Диму Билана лучшими певцами России.

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