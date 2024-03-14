Розенбаум и Лещенко пришли на прощание со Светланой Моргуновой

В церкви при НИИ Склифосовского в Москве прошло прощание с диктором Светланой Моргуновой (1940–2024). Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Проститься с Моргуновой пришли автор-исполнитель Александр Розенбаум, сидевший на первом ряду и с трудом сдерживавший слезы, артистка Клара Новикова, эстрадный исполнитель Лев Лещенко. Церемония прошла в закрытом формате для родственников, близких друзей.

Светланы Моргуновой не стало 10 марта. Ей было 84 года. Моргунова была диктором Центрального телевидения СССР с 1961 года, вела выпуски программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Накануне художник Никас Сафронов рассказал о наследстве диктора и телеведущей.

По словам Сафронова, в последние годы жизни диктор ни в чем не нуждалась, ей обеспечивали хороший уход помощники и внучка Даша, с которой Моргунова была очень близка. Кроме того, добавил он, у диктора были хорошие отношения с невесткой.

Ранее стало известно, где пройдет прощание с балетмейстером Наталией Касаткиной.