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В МИД России прокомментировали песню сербской группы о Путине

Захарова о клипе группы «Джепови» о Путине: «сербы огонь»

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Телеграм-канал «Русский Дом в Белграде»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала песню сербской рок-группы «Джепови» «Долази Владимир» («Наступает время Владимира»), посвященную президенту России Владимиру Путину. О премьере клипа сербов она написала в своем Telegram-канале.

«Сербы огонь!» — написала она.


 
Клип на песню был снят при поддержке Русского Дома в Белграде. По словам лидера коллектива Владимира Нишевича, Владимир Путин среди сербов пользуется огромной популярностью.

«Мы внимательно наблюдаем за событиями в мире, и наша песня — это наше предсказание. Мы посылаем позитивные сигналы, приветствуем народ Российской Федерации, с которым мы разделяем ценности и с которым у нас общая цель», — сказал музыкант, добавив, что этой целью является свобода.

Нишевич указал на то, что и Сербия, и Россия борются за семейные ценности.

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