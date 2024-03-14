Лидеру группы «Сектор газа» могут поставить памятник

В Воронеже снова начали обсуждать возможность установки памятника лидеру группы «Сектор газа» Юрию Хою (Клинских). Об этом сообщает местный телеканал «Губерния».

Депутат Артем Рымарь на заседании городской думы напомнил, что песни группы являются гимном болельщиков футбольного клуба «Факел», их исполняет симфонический оркестр Воронежской филармонии, а документальный фильм о группе «Сектор Газа» вскоре покажут на выставке «Россия» на ВДНХ. Установка памятника или арт-объекта, уверен он, повысит туристическую привлекательность города.

Рымарь предложил расположить памятник в «сквере ТЭЦ». В ответ мэр Воронежа Вадим Кстенин указал на то, что мог бы одобрить установку объекта, однако это решение должна принимать городская комиссия по культурному наследию.

«При этом нужно очень хорошо подумать над локацией, где памятник или арт-объект может появиться – не должно быть создано ни малейших неудобств для граждан. Важен и внешний облик памятника – в идеале он должен быть выбран на основе открытого конкурса», — сказал градоначальник, призвав к дальнейшему обсуждению идеи.

Кстенин также анонсировал проведение опросов об установке памятника лидеру «Сектора газа» в социальных сетях мэрии.

Юрий Клинских (1964-2000) основал «Сектор газа» в Воронеже в конце 1987 года. Основатель был вокалистом и автором песен коллектива, выпустившего 15 альбомов.

О том, что о «Секторе газа» снимут полнометражный фильм, стало известно весной 2023 года. За год до того вопрос о памятнике Хою уже обсуждался в администрации Воронежа.

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