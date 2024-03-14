Дэнни Де Вито согласился вернуться к роли Пингвина при одном условии

Актер Дэнни Де Вито согласился вернуться к роли злодея Пингвина в фильмах про Бэтмена при условии, что режиссером картины станет Тим Бертон. Об этом пишет ScreenRant.

«Если бы Тим Бертон режиссировал фильм, я бы был там через секунду. Освальд Кобблпот — мой любимый. Я хорошо провел время тогда», — подчеркнул Де Вито.

Артист сыграл Пингвина в фильме «Бэтмэн возвращается» 1992 года, режиссером проекта выступил Тим Бертон.

1 декабря режиссер Тим Бертон объявил о конце съемок фильма «Битлджус 2». «Битлджус 2» не был закончен из-за забастовки голливудских актеров. Режиссеру не хватило двух дней, чтобы закончить проект, поэтому ему пришлось ждать еще 118 дней, пока Гильдия сценаристов договорится с ассоциацией продюсеров. По словам Бертона, новый фильм будет снят в стилистике его «Битлджуса» 1988 года.

К съемкам в картине вернулись Майкл Китон и Вайнона Райдер, к ним присоединилась звезда сериала Бертона «Уэнсдей» Дженна Ортега. Композитором картины станет Дэнни Эльфман, ранее не раз работавший с Бертоном.

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