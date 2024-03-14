В Музее Победы показали фильм о героической обороне Москвы

В Музее Победы в кинотеатре «Поклонка» состоялся премьерный показ мини-сериала «По зову сердца» режиссера Игоря Угольникова. Продюсером картины стал основатель Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.

Отмечается, что фильм также продюсировал владелец Музея техники Вадим Задорожный, который уже работал с Угольниковым над фильмом «Подольские курсанты», также посвященному обороне Москвы.

Картина посвящена трагическим событиям, которые разворачивались вокруг столицы в первые месяцы Великой Отечественной войны. Главными героями фильма стали простые люди, которые летом и осенью 1941 года вступили в Московское народное ополчение.

Как рассказал Шишкарев, стать продюсером и инвестором фильма его побудило стремление поддержать фильм, который способен вдохновлять и воспитывать современное поколение, ориентируясь на принципы любви к Родине, дружбы, взаимовыручки.

«Кино оказывает сильное воздействие на развитие личности, прививая, или, наоборот, разрушая те или иные ценности. Когда я ознакомился со сценарием, понял, что это картина о чувстве долга и настоящей силе духа. Она представляет зрителям достойные примеры для подражания. Я рад возможности быть причастным к созданию и поддержать фильм, который способен вдохновлять и воспитывать современное поколение, ориентируясь на принципы любви к Родине, дружбы, взаимовыручки», — сказал он.

Отмечается, что фильм станет доступен широкой публике 15 марта в онлайн-кинотеатрах.

По словам народного артиста России, депутата Государственной Думы Дмитрия Певцова, появление среди продюсеров патриотического кино частных лиц именно сейчас очень символично.

«Совсем недавно фильмы, воспитывающие гордость за страну, снимались исключительно на государственные деньги. А то, что снималось на частные деньги, было бесконечно далеко от патриотизма. Сейчас ситуация меняется. На примере сериала «По зову сердца» мы видим, как к важнейшему делу воспитания молодежи подтягивается и частный бизнес. Это энтузиасты, новые меценаты, которых искренне волнует, каким будет будущее страны. Я рад, что Сергей Шишкарев участвовал именно в этом проекте, поскольку студия Игоря Угольникова снимает патриотические картины и с любовью к нашей стране, и высокохудожественно», — указал он.

Также в этом году выйдет еще один фильм, который Шишкарев реализует уже в своем продюсерском центре - спортивная драма о футболисте «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове. В работе над фильмом принял участие автор фильмов «Легенда №17» и «Экипаж» Николай Лебедев. При этом тренером-постановщиком футбольных сцен выступил олимпийский чемпион по футболу Александр Бородюк.