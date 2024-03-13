Бывший муж Пугачевой рассказал, сколько певица зарабатывала в СССР

Продюсер и бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин в разговоре с NEWS.ru рассказал, как Примадонне мешали зарабатывать в СССР.

«Алла Борисовна Пугачева получала семь рублей 50 копеек за сольный концерт. При этом билет, я помню, в Тбилиси в десятитысячном зале стадиона стоил с рук 10 рублей. Доход от концерта шел государству. Другие люди зарабатывали, а она не могла. Потому что за каждой ее поездкой следили», — вспомнил Болдин.

По словам экс-супруга артистки, в город, где планировался концерт Пугачевой, за две недели приезжали представители Контрольно-ревизионного управления (КРУ), министерства финансов, ОБХСС и других надзорных ведомств. Они анализировали выступления артистки и предполагали, что в каких-то городах певица зарабатывает больше. Болдин указал, что Пугачева привозила немало долларов с зарубежных гастролей, но несмотря на это большая часть выручки отходила в государственную казну.

«Оттуда пачками я вез доллары в страну и сдавал в «Госконцерт». А Алла получала $15 в сутки», — резюмировал продюсер.

Ранее продюсер описал творческие планы Полины Гагариной после паузы.