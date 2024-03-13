Прохор Шаляпин наелся сверчков и посоветовал Волочковой диету из насекомых

Певец Прохор Шаляпин пришел на дегустацию экзотических блюд из насекомых и подобрал диету для Анастасии Волочковой. Об этом пишет mk.ru.

«Друзья, я нашел то, что действительно будет подходить Насте Волочковой в рационе: это лапки лягушек и саранча, а также опарыши и шелкопряды. Ну а мне понравилось печенье из муки из сверчков. Совершенно не скажешь, из чего оно, похоже на обычные курабье. Печенье из перемолотых сверчков — это что-то», — похвастался Шаляпин.

Он добавил, что на такой дегустации смог впервые попробовать лягушачьи лапки, о которых раньше только слышал. Он также вспомнил, как снимался в Таиланде в одном из шоу. Тогда звездам принесли на обед пиццу из кузнечиков. По словам Шаляпина, многие девушки «с голодухи» накинулись на еду, но для Шаляпина такая еда была слишком странной.

«Понимаете, приучить русского человека отказаться от пельменей и жареной картошки с салом - это очень тяжело», — улыбнулся артист.

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