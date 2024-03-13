Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин наелся сверчков и посоветовал Волочковой диету из насекомых

Певец Прохор Шаляпин посоветовал Волочковой есть опарышей и саранчу

close
100%
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин пришел на дегустацию экзотических блюд из насекомых и подобрал диету для Анастасии Волочковой. Об этом пишет mk.ru.

«Друзья, я нашел то, что действительно будет подходить Насте Волочковой в рационе: это лапки лягушек и саранча, а также опарыши и шелкопряды. Ну а мне понравилось печенье из муки из сверчков. Совершенно не скажешь, из чего оно, похоже на обычные курабье. Печенье из перемолотых сверчков — это что-то», — похвастался Шаляпин.

Он добавил, что на такой дегустации смог впервые попробовать лягушачьи лапки, о которых раньше только слышал. Он также вспомнил, как снимался в Таиланде в одном из шоу. Тогда звездам принесли на обед пиццу из кузнечиков. По словам Шаляпина, многие девушки «с голодухи» накинулись на еду, но для Шаляпина такая еда была слишком странной.

«Понимаете, приучить русского человека отказаться от пельменей и жареной картошки с салом - это очень тяжело», — улыбнулся артист.

Ранее Филипп Киркоров на шоу «Маска» назвал Батрутдинова засланным казачком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами