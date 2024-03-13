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Уильям Болдуин возмутился словам Шэрон Стоун о необходимости спать с ним ради фильма

Актер Болдуин пригрозил Шэрон Стоун компроматом после слов о сексе на съемках

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Paramount Pictures

Актер Уильям Болдуин возмутился словам Шэрон Стоун о том, что продюсер фильма «Щепка» Роберт Эванс якобы требовал от них интимной близости. Об этом пишет Deadline.

«Не понимаю, почему Шэрон Стоун продолжает говорить обо мне спустя все эти годы! У нее все еще краш на меня или она все еще обижена из‑за того, что я не ответил на ее ухаживания? Я умолял Боба Эванса поставить нашу последнюю постельную сцену так, чтобы мне не пришлось целовать Стоун», — заверил Болдуин.

Он также пригрозил раскрыть компромат на актрису, если та продолжит придумывать о нем небылицы. Болдуин отметил, что может включить эти подробности в автобиографическую книгу.

По словам Стоун, продюсер Роберт Эванс требовал от нее вступить в интимную связь с актером Уильямом Болдуином во время съемок фильма «Щепка» (1993). Продюсер был уверен, что между актерами появится «химия», которая спасет картину. Однако Стоун не была согласна на такое. Она сожалела, что авторы картины не послушали ее и не позвали на главную мужскую роль актера с настоящим талантом — Майкла Дугласа.

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