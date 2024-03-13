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Церковь Анненкирхе пришла к мировой с блогером Вадимом Егоровым

Суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску против блогера Егорова

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Алексей Даничев/РИА Новости

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску религиозной организации «Евангелическо-лютеранский приход Святой Анны (Аннекирхе)» к блогеру Вадиму Егорову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает Telegram-канал судов Санкт-Петербурга.

Представители Аннекирхе и Егоров просили ходатайство об утверждении мирового соглашения. Суд его утвердил. Не позднее 17 марта 2024 года блогер должен опубликовать ролик в свой Telegram-канал, с извинением к религиозной организации. В свою очередь истец отказывается от исковых требований.

9 ноября 2023 года Петербургская евангелическо-лютеранская церковь святой Анны, известная в городе как Анненкирхе, пожаловалась в полицию на блогера Вадима Егорова.

Причиной обращения в суд стал выпуск на YouTube-канале Егорова, где он назвал религиозное учреждение «сепаратистским клубком», «антироссийским проектом», а также заявил, что оно спонсируется неким «ингерманландским сообществом».

Анненкирхе была построена в XVIII веке, сейчас здание церкви реконструируется. В ее помещениях регулярно проходят общественные мероприятия, в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии Васильевского острова функционирует выставочное пространство церкви.

Ранее адвокат Успенской прокомментировала суд Киркорова с певицей.

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