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Звезда «Кухни» раскрыла, как поддерживает форму

Актриса Ирина Темичева призналась, что поддерживает форму с помощью бани

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temicheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Ирина Темичева призналась в беседе с Prozvezd, что поддерживает форму с помощью бани, бассейна и избирательной пищи.

Темичева считает, что сохранять стройность помогает правильное питание.

«Мне кажется, главное — понимать, что ты ешь», — поделилась артистка.

Темичева также рассказала, что совсем не ощущает разницу в возрасте со своим мужем, который на 18 лет ее старше. Более того, ей кажется, что супруг моложе ее морально. Она назвала его «неугомонным, стремящимся и интересным» человеком, который постоянно открывает в себе новые грани.

Темичева заявила, что успех ее брака заключается в любви, бережном отношении друг к другу, уважении и смехе.

«Я уже 19 лет хохочу рядом со своим супругом!» — заключила актриса.

Ирина Темичева замужем за продюсером, основателем группы «Русский размер» Виктором Бондарюком. Пара поженилась в 2010 году.

Темичева известна по роли Евы в сериале «Кухня». Она также играла в таких проектах, как «Сладкая жизнь», «Ухожу красиво», «Андреевский флаг», «Счастье меня найдет», «В активном поиске», «Краткий курс счастливой жизни», «Нелюбимый мой».

Ранее Бузова вспомнила, как бывший муж подарил ей абонемент в спортзал.

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