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Светлаков заявил, что ему не хватает Ивана Урганта в эфире

Шоумен Сергей Светлаков назвал Урганта незаменимой единицей на ТВ

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Владимир Песня/РИА Новости

Юморист Сергей Светлаков признался, что ему не хватает на телевидении Ивана Урганта, которого шоумен назвал своим другом. Его слова передает РБК.

«Если говорить про эфир, это незаменимая единица, и такого профессионала просто нет. Мне его не хватает. И мне хочется, чтобы подрастающее поколение училось как раз у него. Он тот человек, который должен открывать школу телевидения», — заявил российский комик.

Светлаков подчеркнул также, что не сторонник идеи о том, что «незаменимых людей не бывает». По его словам, на российской сцене вряд ли найдется человек, способный заменить Виктора Цоя или Владимира Высоцкого. При этом, заявил шоумен, нынешняя эмиграция не обезглавила индустрию и подарила надежду на то, что вырастут новые профессионалы и появятся новые лица на ТВ.

«Но какое-то время дефицит качества мы будем чувствовать во всем, в том числе в контенте. Насколько быстро это сможет замениться и заменится ли вообще, я представить себе не могу», — отметил он.

В конце февраля стало известно, что Михаил Галустян и Сергей Светлаков снимутся в перезапуске юмористического шоу «Наша Russia».

Ранее стало известно, что Ургант вернулся в кино после трехлетнего перерыва.

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