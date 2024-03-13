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Бывший муж Пугачевой считает, что певицу простят в России

Продюсер Евгений Болдин заявил, что Пугачеву простят после возвращения в Россию

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер и бывший супруг певицы Аллы Пугачевой Евгений Болдин заявил, что артистка получит прощение российского народа, если вернется в страну. Его слова передает NEWS.ru.

«Алла всегда была патриоткой. Я думаю, она вернется. Аллу Борисовну простят cо временем», — признался он.

Болдин рассказал, что певица всегда «отбривала» зарубежных журналистов, будучи на гастролях во времена СССР. В то же время продюсер уточнил, что нынешнего мужа Пугачевой Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и коллегу Валерия Меладзе вряд ли ждет то же прощение в России.

Недавно Пугачева записала видеообращение, в котором ответила упрекнувшему ее ранее певцу Стасу Михайлову. В числе прочего артистка заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. В Госдуме после этого призвали признать ее иноагентом, чтобы исполнительница не могла получать деньги из России.

Весной 2022 года Пугачева и Галкин уехали с детьми в Израиль. С тех пор юморист, выросший в Одессе, никогда не приезжал в Россию. Примадонна приезжала на родину три раза, последний — в ноябре 2023-го.

Ранее стало известно, что Ургант вернулся в кино после трехлетнего перерыва.

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