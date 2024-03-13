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Художник по костюмам показала, как выглядел Максим Матвеев в образе Мастера

Художник по костюмам Балабанова опубликовала Максима Матвеева в роли Мастера

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Художник по костюмам Надежда Балабанова («Брат», «Капитан Волконогов бежал», «Салют-7») опубликовала в Telegtam-канале кадры с проб актера Максима Матвеева на главную роль в фильме «Мастер и Маргарита».

«Максим Матвеев идеально вписался в образ. Жаль, что сменили команду и актеров»; «Очень нравятся пробы! Взгляд такой, какой должен быть у Мастера — опасливый, затравленный»; «Во! Мне вот этот нравится. Он выразительный», — написали в комментариях.

Telegram-канал «Русское кино в топе», в свою очередь, отметил, что Матвеев пробовался на эту роль, когда режиссерское кресло фильма занимал постановщик Николай Лебедев в 2018 году. Через два года команда «Мастера и Маргариты» поменялась: к проекту подключили режиссера Михаила Локшина, а Мастера сыграл Евгений Цыганов.

В феврале стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» Локшина заработал более одного миллиарда рублей в отечественном прокате. Экранизация одноименного романа Михаила Булгакова поставила рекорд российского проката — стала первым российским фильмом с возрастным рейтингом «18+», которому удалось собрать миллиард.

Ранее Шэрон Стоун заявила, что продюсер Эванс заставлял ее переспать с актером Болдуином.

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