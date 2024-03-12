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Профессор Стеббль высмеяла взрослых фанатов «Гарри Поттера»

Актриса Маргулис предложила фанатам «Гарри Поттера» повзрослеть

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Warner Bros.

Британская актриса Мириам Маргулис высмеяла взрослых фанатов киносаги о юном волшебнике Гарри Поттере. 82-летнюю звезду фильмов о школе магии Хогвартс цитирует 1News.

Маргулис, сыгравшая в фильмах о Поттере профессора Стеббль, предложила поклонникам франшизы повзрослеть.

«Я переживаю за фанатов Гарри Поттера, они уже должны были это перерасти. Это было 25 лет назад, это история для детей, я думаю», — поделилась размышлениями актриса.

Маргулис посетовала, что люди «залипли» на Поттере. Она благодарна за опыт, который подарило ей это кино, но считает, что фанатеть по нему теперь неактуально.

«Люди говорят мне: мы сыграем свадьбу в стиле Гарри Поттера! А я думаю, и какая же у них будет первая брачная ночь?! Представить страшно!» — посмеялась актриса.

В 2023 году Маргулис уже шокировала поклонников киносаги о Поттере — она снялась обнаженной для модного журнала.

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