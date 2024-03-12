Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Успенской прокомментировала суд Киркорова с певицей

Адвокат Успенской Сенина заявила, что певица не будет посещать суд с Киркоровым

close
100%
Телеканал Россия

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина прокомментировала слушание с певцом Филиппом Киркоровым, на которое ее клиентка не явилась. О суде она побеседовала с kp.ru.

«Никаких планов по посещению судов с Киркоровым со мной не обсуждалось. С большой уверенностью предположу, что это последнее, что ее сейчас интересует», — сказала Сенина.

По словам адвоката, артистка занимается уместными делами.

«В такое время для нашей страны она тем более считает, что надо заниматься созиданием ради России и соотечественников. Она не ходит на вечеринки и не пиарится на грязном белье», — отметила специалистка.

В интервью для шоу «Алена, блин!» Успенская назвала Киркорова женоненавистником. Киркоров подал в суд на певицу, поскольку уверен, что заявление порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он потребовал с коллеги по сцене 10 миллионов рублей компенсации и 2 миллиона рублей судебных издержек.

Следующее заседание суда назначено на 4 апреля.

Ранее Никас Сафронов рассказал о наследстве Светланы Моргуновой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами