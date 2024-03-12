Адвокат Успенской прокомментировала суд Киркорова с певицей

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина прокомментировала слушание с певцом Филиппом Киркоровым, на которое ее клиентка не явилась. О суде она побеседовала с kp.ru.

«Никаких планов по посещению судов с Киркоровым со мной не обсуждалось. С большой уверенностью предположу, что это последнее, что ее сейчас интересует», — сказала Сенина.

По словам адвоката, артистка занимается уместными делами.

«В такое время для нашей страны она тем более считает, что надо заниматься созиданием ради России и соотечественников. Она не ходит на вечеринки и не пиарится на грязном белье», — отметила специалистка.

В интервью для шоу «Алена, блин!» Успенская назвала Киркорова женоненавистником. Киркоров подал в суд на певицу, поскольку уверен, что заявление порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он потребовал с коллеги по сцене 10 миллионов рублей компенсации и 2 миллиона рублей судебных издержек.

Следующее заседание суда назначено на 4 апреля.

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