Суд принял решение по делу о чужом фото самолета в клипе Шнурова

Суд по интеллектуальным правам принял решение по делу о взыскании со Шнурова 60 тысяч рублей за чужое фото самолета «Сухой Суперджет» в клипе на песню «Наша экономика». Это следует из информации, размещенной в картотеке арбитражных дел.

Суд оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по иску фотографа Александра Попова взыскали с лидера музыкальной группы «Ленинград» эти деньги ранее.

СИП во вторник отклонил кассационную жалобу истца на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Всего Попов требовал взыскать со Шнурова 1,2 миллиона рублей компенсации за нарушение его авторских прав и 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Со Шнурова взыскали 20 тысяч рублей за каждое из трех нарушений — использование кадра Попова при создании видеоклипа, использование снимка в качестве обложки музыкального произведения на музыкальных сервисах и за удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве. Суд полностью отказал фотографу в компенсации морального вреда.

Накануне Стас Михайлов рассказал, как в 2014 году избил лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

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