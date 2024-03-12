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Ушедшая в монастырь звезда советского кино Галина Яцкина умерла

Звезда советского кино Галина Яцкина умерла после ухода в монастырь в 79 лет

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Архив РИА Новости

Советская актриса Галина Яцкина умерла в возрасте 79 лет вскоре после того, как она приняла постриг в монахини. Об этом протоиерей Василий Гелеван написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня отошла ко Господу Заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина», — написал он.

Он отметил, что незадолго до кончины Галина Яцкина приняла постриг в схиму.

«Просим молитв о новопреставленный Схимонахине Вере», — добавил протоиерей.

Яцкина родилась в Махачкале в 1944 году. Образование получала в Театральном училище им. Б. Щукина. Закончив аспирантуру, она стала первой в истории кино СССР актрисой-кандидатом наук. Снималась во множестве картин, среди которых «Женщины», «Уроки французского» и «Слово для защиты». В 1980 году стала Заслуженной артисткой РСФСР.

29 февраля сообщалось, что российская продюсер и актриса Дарья Гончарова скончалась на 54-м году жизни. Гончарова известна по ролям в сериалах «Ландыш серебристый», «На углу у Патриарших», «Звезда эпохи», «Деффчонки» и других.

Ранее умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Эрнст Романов.

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