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«Много грязи в интернете»: Сокуров об отмене показов своих фильмов в Минске

Режиссер Сокуров заявил, что не сомневался в отмене показов своего кино в Минске

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Российский режиссер Александр Сокуров высказался об отмене в Минске показов своих фильмов «Солнце» и «Сказка». Об этом пишет РБК.

Кинотеатр Falcon Club на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объяснил отмену техническими причинами. Сокуров, в свою очередь, заявил, что не сомневался в отмене показов и думает, что технических причин нет.

«Но я не думал, что так много в Беларуси грязи в интернете. Какая-то особая грязь. Глупо, что местный Минкульт сам не позволил показать своим молодым кинематографистам интересные примеры художественного труда», — сказал он.

Показы должны были пройти 11-13 марта. Главные действующие лица «Сказки» — Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини, каждый из которых говорит о Второй мировой войне на своем языке. Фильм «Солнце» вышел в прокат в 2005 году, ее главный герой — японский император Хирохито, наблюдающий поражение своей страны во Второй мировой войне.

Фильм «Мальчик русский» должен был представить в Белоруссии ученик Сокурова Александр Золотухин.

До этого белорусский телеведущий Григорий Азаренок раскритиковал Сокурова, заявив, что тот не поддерживает СВО и Белоруссию.

Ранее на фестивале в Швейцарии решили показать фильм чеченского режиссера.

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