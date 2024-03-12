Внучка экс-президента Узбекистана раскрыла, как ее новый парень реагирует на бывшего мужа

Внучка экс-президента Узбекистана и бывшая жена блогера Амирана Сардарова Марьям Тилляева призналась, что ее новому молодому человеку, 24-летнему предпринимателю, изначально было тяжело принять ее отношения с экс-супругом. Об этом Тилляева рассказала «Пятому каналу».

«С узбекскими своими понятиями и устоями моему парню изначально было сложно смириться с моими прошлыми отношениями, но, мне кажется, когда человек любит, он все примет и поймет», — рассказала она.

По ее словам, с новым избранником они вместе уже полгода. Внучка Ислама Каримова также призналась, что старается не афишировать новые отношения.

«Мне просто хочется быть Машей Тилляевой и развиваться в этом медиа-поле, и чтобы мои отношения были более секретными», — сказала блогер.

В январе 2024 года Тилляеву засняли во время отдыха на Бали с новым бойфрендом. Журналисты выяснили, что избранник Тилляевой — 24-летний уроженец Узбекистана Шон. Известно, что его родители — врачи, а сам он — предприниматель.

Амиран Сардаров и Марьям Тилляева познакомились в 2020 году в США. Пара сыграла свадьбу с Лас-Вегасе в 2021 году. Сейчас Сардаров и Тилляева расстались, а девушка вернулась в США.

Ранее Тилляева призналась, что ее брак с Амираном Сардаровым рухнул из-за абьюза.