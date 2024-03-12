Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Внучка экс-президента Узбекистана раскрыла, как ее новый парень реагирует на бывшего мужа

Блогер Тилляева призналась, что новый парень тяжело реагировал на ее экс-супруга

close
100%
mashatilly/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Внучка экс-президента Узбекистана и бывшая жена блогера Амирана Сардарова Марьям Тилляева призналась, что ее новому молодому человеку, 24-летнему предпринимателю, изначально было тяжело принять ее отношения с экс-супругом. Об этом Тилляева рассказала «Пятому каналу».

«С узбекскими своими понятиями и устоями моему парню изначально было сложно смириться с моими прошлыми отношениями, но, мне кажется, когда человек любит, он все примет и поймет», — рассказала она.

По ее словам, с новым избранником они вместе уже полгода. Внучка Ислама Каримова также призналась, что старается не афишировать новые отношения.

«Мне просто хочется быть Машей Тилляевой и развиваться в этом медиа-поле, и чтобы мои отношения были более секретными», — сказала блогер.

В январе 2024 года Тилляеву засняли во время отдыха на Бали с новым бойфрендом. Журналисты выяснили, что избранник Тилляевой — 24-летний уроженец Узбекистана Шон. Известно, что его родители — врачи, а сам он — предприниматель.

Амиран Сардаров и Марьям Тилляева познакомились в 2020 году в США. Пара сыграла свадьбу с Лас-Вегасе в 2021 году. Сейчас Сардаров и Тилляева расстались, а девушка вернулась в США.

Ранее Тилляева призналась, что ее брак с Амираном Сардаровым рухнул из-за абьюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами