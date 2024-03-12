Стало известно о многомиллионном долге Дмитрия Глуховского* перед женой

Автор серии книг «Метро» Дмитрий Глуховский (признан в РФ СМИ-иноагентом) задолжал своей бывшей жене Елене Фуксиной почти 23 млн рублей по алиментам после отъезда из России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, экс-супруга подала в суд на писателя с требованием установить сумму алиментов, которые Глуховский должен ежемесячно выплачивать на содержание дочери Эмилии и сына Теодора. В российском суде постановили, что писатель должен платить Фуксиной каждый месяц по 1,2 млн рублей с 1 июня 2023 года. Он также должен погасить долг перед бывшей женой в размере 22,8 млн рублей — эта сумма, отмечает Shot, накопилась за период с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно назначил Глуховскому наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с лишением на четыре года права администрировать сайты электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета.

Следствие установило, что с 10 марта по 10 мая 2022 года покинувший пределы России Глуховский разместил на своих личных страницах в социальных сетях тексты и видеоролики с недостоверной информацией о якобы совершенных российскими военнослужащими умышленных преступлениях во время специальной военной операции на Украине. Глуховский арестован заочно и объявлен в розыск.

Ранее стало известно, что суд о заочном аресте экс-главы «Ленфильма» Щербакова состоится 14 марта.