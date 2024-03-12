В Москве состоится суд о заочном аресте экс-главы «Ленфильма»

Суд Москвы 14 марта рассмотрит вопрос о заочном аресте бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова, которого обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС.

«Заседание по вопросу заочного ареста Щербакова назначено на 10:30 мск 14 марта», — уточнили в пресс-службе московского суда.

11 марта стало известно, что МВД потребовало в Тверском суде Москвы заочно арестовать экс-главу «Ленфильма» Щербакова. Мужчина обвиняется по п. «б» части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»). Речь идет о деле о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко (супруга телеведущей Тины Канделаки).

В декабре СМИ сообщили об отъезде Щербакова из России в Турцию из-за задержания его бизнес-партнера — PR-специалиста Антона Сафонова — по уголовному делу. «Фонтанка» отмечала, что Щербаков проходит по этому делу в качестве свидетеля. В феврале бывшего директор «Ленфильма» объявили в розыск.

Ранее суд оставил Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом) в статусе иноагента.