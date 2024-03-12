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«Оскар-2024» с голым Джоном Синой посмотрели рекордное количество зрителей

Церемонию вручения «Оскар» смотрели рекордные за четыре года 19,5 млн зрителей

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Mike Blake//Reuters

Аналитическая компания Nielsen заявила, что церемонию вручения «Оскар-2024» посмотрели 19,5 млн зрителей. Об этом сообщает Deadline.

В прошлом году за мероприятием следили на 4% меньше — всего 18,8 млн зрителей. По данным издания, нынешняя церемония установила рекорд по количеству зрителей за последние четыре года. Deadline подчеркивает, что интерес к «Оскару» растет с 2021 года, в то время, как в предыдущее десятилетие количество зрителей неуклонно падало — начиная с 43 млн человек в 2014 году.

Церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» прошла 10 марта 2024 года. Подробнее — в трансляции «Газеты.Ru».

Недавно сообщалось, что актер Джон Сина появился голышом во время 96-й церемонии «Оскар». Актер появился на сцене без штанов и прикрываясь конвертом с именем победителя в номинации «Лучший дизайн костюмов» — награда в данной номинации досталась фильму «Бедные-несчастные». Перед тем, как уйти назад за кулисы, Сина прикрылся похожей на кулису тогой.

Зрителей «Оскара» также покорила хлопающая собака. Пса Месси, который сыграл в фильме «Анатомия падения», засняли фотографы, когда лапы собаки сложились в аплодисментах. Это случилось после того, как актера Роберта Дауни — младшего объявили победителем в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер».

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш и Марк Руффало поддержали Палестину на «Оскаре».

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