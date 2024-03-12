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Актриса Антонова заявила, что муж не хотел пускать ее в постель из-за лишнего веса

Актриса Наталия Антонова рассказала, что похудела после родов из-за мужа

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n.antonova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Наталия Антонова призналась в интервью телеведущему Борису Корчевникову, что сильно поправилась во время третьей беременности.

Антонова заявила, что во время положения «обнаглела» и много ела. После рождения третьего сына артистка весила почти 87 килограмм. Она уточнила, что для нее это большой вес. Актриса призналась, что ей было некомфортно в своем теле. К примеру, когда она поднимала коляску и гуляла с детьми, у нее учащалось сердцебиение и повышалось давление. Она назвала это «звоночками нездоровья».

Антонова призналась, что муж-врач подтолкнул ее к похудению.

«Он мне сказал: «Ты мне нравилась, когда была постройнее». А я ему ответила, что мне и так хорошо. Я вообще многодетная мама, я могу выглядеть так, как мне нравится — хочу толстая, хочу худая», — поделилась актриса.

Антонова заявила, что таким заявлением немного оскорбила супруга. Она назвала мужа «достаточно жестким» человеком.

«И вдруг он мне сказал: «Хочу, чтобы ты была здорова. Я не хочу видеть рядом с собой больную жену, у нас дети. И вот такая ко мне в спальню не заходи!», — заявила артистка.

Антонова призналась, что в тот момент ей было себя жалко, и она начала плакать. Однако позже актриса была благодарна за эти слова. Артистка составила себе диету по рекомендациям супруга. В скором времени ее пригласили в шоу «Ледниковый период». Муж посоветовал ей соглашаться, несмотря на недавние роды. За полтора месяца артистка сбросила 17 кг на проекте.

Антонова объяснила, что каталась на коньках по два часа в день. По ее мнению, в тот период своими действиями супруг вернул ее в профессию.

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