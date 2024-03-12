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Александр Джикия рассказал о своем пути становления художником

Художник Александр Джикия признался, что начал рисовать в три года

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Сноб/YouTube

Российский художник Александр Джикия признался, что начал рисовать еще в детстве, когда ему было три года, передает проект «Сноб».

Он отметил, что до школы много занимался рисованием, однако, возобновить это занятие ему удалось только тогда, когда он начал готовиться к поступлению в Московский архитектурный институт (государственная академия)» (МАРХИ). По его словам, именно в студенческие годы он начал рисовать так, как делает это до сих пор.

Джикия уточнил, что свою первую настоящую работу он создал летом 1982 года.

«Я тогда только узнал о существовании авангардистов, которыми тогда считались Пикассо и Матисс, и рисовал у себя на кухне «авангардистские» натюрморты и портреты друзей. И вот, жарким днем в середине июля, я вышел на прогулку со своим ротвейлером, — это было на поле возле моего дома на Ленинском проспекте, где прежде был глубокий пруд, а теперь находится центр «Рио», — и неожиданно понял, как я должен рисовать», — рассказал художник.

6 марта сообщалось, что итальянский уличный художник Йорит Чиро Черуллов рамках Всемирного фестиваля уличного искусства «Новые формы» встретился с актрисой Орнеллой Мути в Сочи, чтобы презентовать мурал с ее изображением.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге закрыли надпись «Кто мы, откуда, куда идем?».

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