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Жена Дмитрия Соколова высмеяла скандал артиста: «Зашел не в тот переход»

Жена Соколова Ксения опубликовала фото актера после инцидента в метро

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dk_sokolove/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена участника «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимки после скандала в метро.

Соколова заявила, что инцидент сильно «раздули». Она отметила, что это было «смешно и весело». Жена артистка также пошутила про «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой.

«Шутка вечера: «В жизни каждого гражданина есть такие моменты, когда зашел не в тот переход», — написала супруга комика.

Эта шутка отсылает к речи Филиппа Киркорова, в котором он извиняется за участие в скандальном мероприятии. Тогда он заявил, что «зашел не в ту дверь».

11 марта Telegram-канал Shot сообщил, что Соколов едва не подрался с компанией подростков после отдыха в популярном местном баре. По данным издания, в районе станции «Геологическая» у шоумена начался конфликт с подростками, которые, как они сами утверждают, шли мимо и просто захотели снять комика на видео.

Сам Соколов заявлял, что парни сказали что-то неприятное некой девушке. В ролике, попавшем в сеть, видно, что актер угрожающе идет на одного из них со словами. Подростки попросили сопровождающих юмориста людей «убрать» его и не вырывать их телефон.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начнут проверку из-за дебоша звезды «Уральских пельменей».

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