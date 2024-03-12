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Лера Кудрявцева рассказала о прогрессе в реабилитации

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что у нее почти спал отек

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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram-канале, что идет на поправку.

Кудрявцева рассказала, что отек стал намного меньше. Артистка уже может наступать на травмированную ногу, но не всем весом.

«Начинаю по чуть-чуть разрабатывать сгибание. Такие дела», — поделилась телеведущая.

В феврале Кудрявцева рассказала, что получила серьезную травму колена. Как оказалась, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Кудрявцева призналась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль.

В марте Кудрявцева пожаловалась, что начала деградировать на больничном. Артистка рассказывала, что несколько дней подряд смотрела ролики в жанре мукбанг. Эти видео представляют собой трансляции поедания большого количества еды. Во время своей трапезы блогеры также общаются со зрителями.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что скоро в России станет гораздо меньше звезд.

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