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Адвокат рассказал, чем грозит проигрыш шоу Малахова в суде

Адвокат Жорин заявил, что с шоу Малахова могут взыскать миллионы рублей из-за иска

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РИА «Новости»

Адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с NEWS.ru, что с шоу Андрея Малахова могут обязать выплатить миллионы рублей музыкальному лейблу «Джем» в случае проигрыша.

Жорин объяснил, что размер компенсации в подобных делах варьируется от 10 тысяч рублей до 5 млн рублей. Выплата также может составлять двукратный размер стоимости права использования произведения.

«Компания «Джем» часто побеждает в суде даже в весьма спорных моментах», — отметил адвокат.

11 марта Жорин заявил, что у «Джем» высокие шансы выиграть в суде против шоу Андрея Малахова.

Жорин рассказал, что владелец фирмы Андрей Черкасов достаточно известен в шоу-бизнесе и неплохо разбирается в авторских правах. По словам адвоката, Черкасов хорошо умеет отстаивать их. Также у компании большой опыт в судебных практиках.

10 марта Telegram-канал Mash сообщил, что музыкальный лейбл «Джем» подал в суд на телеведущего Андрея Малахова. Иск был подан из-за февральского выпуска шоу «Привет, Андрей», где ведущий устроил танцы с гостями под песню группы «Комбинация» «Два кусочека колбаски».

Ранее у компании Яны Рудковской отсудили 55 тысяч рублей.

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