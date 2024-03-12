В Минске отменили показ фильмов Сокурова

Показы фильмов «Солнце» и «Сказка» режиссера Александра Сокурова были отменены в Минске. Об этом сообщается на странице Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кинотеатра Falcon Club, где должны были состояться показы.

В сообщении говорится, что отмена произошла по техническим причинам.

Планировалось, что показы картин Сокурова, а также фильм его ученика Александра Золотухина «Мальчик русский» пройдут с 11 по 13 марта. Режиссер выразил свое разочарование от отмены показов и назвал это решение необоснованным.

Александр Сокуров выразил надежду на то, что местные кинематографисты смогут получить возможность представить свои работы публике.

Фильм «Сказка» рассказывает о встрече Сталина, Черчилля, Гитлера и Муссолини в загробном мире, где каждый из них говорит на своем языке. Режиссер описывает работу над фильмом как сказочную и фантастическую, отмечая, что это новый жанр для него.

«Солнце», выпущенный в 2005 году, рассказывает о последних днях Второй мировой войны и японском императоре Хирохито.

Фильмы Сокурова раскритиковал телеведущий государственного канала СТВ Григорий Азаренок. Он обвинил режиссера в противостоянии Союзному Государству и выразил негативное отношение к его работам.

Ранее на фестивале в Швейцарии решили показать фильм чеченского режиссера.