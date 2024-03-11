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Актеры Евгений и Марта Ткачук ожидают пополнения в семье

Актеры Евгений и Марта Ткачук признались, что ждут второго ребенка

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Евгений Ткачук и его жена Марта ждут второго ребенка, они признались, что их первая дочь — восьмилетняя Ева мечтает о сестре. Об этом супруги рассказали в интервью WomanHit.ru.

Актриса призналась, что в воспитании первого ребенка они с мужем старались не совершать родительских ошибок.

«Для нас в приоритете свобода личности. Уважение к ее мнению. Ведь согласитесь, всегда проще запретить, чем объяснить, почему этого делать не стоит. <...> Ева очень хочет сестренку. Мы периодически ходим в храм, и вот дочка попросила ее у Боженьки, поставила свечку. Это было так трогательно!» — поделилась Ткачук.

Ее супруг добавил, что Еву привлекают полеты в аэротрубе, катание на лошадях, гимнастика, танцы и другие занятия. По его словам, помимо спорта, ей также нравятся музыка и стихи. Ткачук предположил, что в будущем она сможет стать режиссером.

В феврале 2023 года Евгений Ткачук в интервью «Газете.Ru» признался, что тесно дружит с режиссером Алексеем Серебряковым. Он также отметил, что его лучшим агентом стала его супруга Марта. Ткачук объяснил это тем, что агенты обычно отстаивают интересы киностудии, а не своего клиента.

Ранее сообщалось, что жена Александра Петрова выложила откровенную фотографию с актером.

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