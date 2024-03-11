Рената Литвинова возмутилась итогами «Оскара-2024»

Актриса и режиссер Рената Литвинова раскритиковала в Telegram-канале итоги «Оскара-2024».

Литвинова возмутилась тому, что картина Мартина Скорсезе не получила ни одной награды. Она назвала это «демонстративным и несправедливым».

«Я обожаю Кристофера Нолана и Эмму Стоун — за них очень рада, а короткометражки «Чудесная история Генри Шугара» Уэса Андерсона — это лучшее, что снял этот удивительный режиссер! И что такое это премия с большим количеством голосующих — усредненное общее мнение, которое никак не может быть беспристрастным», — заявила артистка.

Литвинова отметила, что вовсе не удивлена «игнору» картины Греты Гервиг «Барби».

«Трудно и мне было вдохновиться этим уродливым куском пластмассы (Я про изделие под ярлыком — кукла Барби) и заставить себя посмотреть сам фильм», — объяснила актриса.

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония премии «Оскар». Фильм «Оппенгеймер» получил статуэтки сразу в семи номинациях: за лучший фильм, лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни – младший), лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую режиссуру (первая статуэтка для Кристофера Нолана после восьми номинаций).

Ранее BadComedian объяснил, почему фильм «Барби» не стал лучшим на «Оскаре».