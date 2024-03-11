У прикованного к кровати «Виталия Наливкина» появился шанс на лечение

У серьезно больного актера Андрея Неретина, сыгравшего роль депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале, появился шанс на лечение благодаря пожертвованиям. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампредседателя думы Спасского муниципального района Вячеслав Гнездилов, первым сообщивший о проблемах со здоровьем у актера. Он отметил, что на собранные 30 тыс. рублей Неретину оплатили аренду жилья, после чего оформили временную прописку, которая нужна для операции.

«После поста и его огласки люди постепенно стали жертвовать Андрею некоторые суммы. В настоящий момент общая сумма переводов составила порядка 30 тысяч рублей. Сумма небольшая, но даже ее применили с пользой. Оплатили аренду жилья, оформили временную прописку (без прописки не было бы возможности провести ему операцию), готовим медицинское обследование. Кроме того, пост с призывом о помощи «Виталию Наливкину» увидели и мои друзья из медицинского сообщества. Один из травматологов даже предложил свою помощь в проведении операции. Сейчас у нас появился реальный шанс провести для него бесплатную операцию. Главное — это чтобы общее состояние здоровья нашего именитого пациента позволило ее сделать. У нас было две основные задачи было: оформить ему прописку и организовать бесплатную (льготную) операцию. Первый пункт выполнен, а со вторым, если повезет, помогут мои неравнодушные друзья из медицинского сообщества», — сказал он.

Андрей Неретин сыграл персонажа Виталия Наливкина в скетч-шоу, опубликованном на YouTube. По сюжету Наливкин является «председателем исполнительного комитета Уссурийска», «Уссурийского района» или «Уссурийского городского округа».

28 февраля Гнездилов сообщил в соцсетях, что актер Андрей Неретин «практически прикован к кровати» из-за серьезных проблем со здоровьем. По его данным, у Неретина диагностирован асептический некроз тазобедренного сустава. Гнездилов уточнял, что сейчас Неретин остался без средств к существованию и живет в бараке без центрального отопления на окраине Уссурийска. По словам чиновника, актер «делает определенные шаги» для выздоровления — он бросил пить и курить, а также ищет варианты, чтобы сделать операцию по квоте.

В свою очередь, режиссер шоу Андрей Клочков заявлял, что проблемы Неретина с бедренным суставом не могут решить в Уссурийской больнице. Он отмечал, что создатели проекта по мере возможности финансово помогают актеру, однако этого не хватает для «нормальной жизни».

Ранее против авторов шоу о «депутате» Наливкине возбудили уголовное дело из-за использования игрушечного гранатомета в ролике.