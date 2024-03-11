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Игорь Саруханов похудел на 25 кг под контролем жены

Певец Игорь Саруханов похудел на 25 кг из-за седьмой жены

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывшая жена Игоря Саруханова Леся Садовская рассказала в шоу «Звезды сошлись», что помогла певцу сбросить лишний вес.

Садовская заявила, что под ее наставлением Саруханов похудел на 25 кг. Бывшая жена артиста отметила, что раньше исполнитель весил 120 кг. Она объяснила, что помогала ему сбросить вес ради здоровья.

«Мы ели мало, 1000 калорий, но ему хватало. Мы разговаривали со специалистом, у него были исключены сильные физические нагрузки, потому что было мало калорий», — поделилась экс-супруга певца.

Во время диеты Саруханов ел морепродукты и овощи.

Саруханов и Садовская поженились 26 декабря 2022 года. В декабре 2023-го стало известно об их разводе. Артист заявлял, что брак распался из-за ревности бывшей жены. Сама Садовская назвала слова артиста «самой смешной ложью», которую когда-либо слышала. Она заявила, что может только поблагодарить экс-супруга за все хорошее.

В январе 2024 года Саруханов заявил, что готов вновь жениться после недавнего развода с седьмой по счету женой.

Ранее Вера Брежнева рассказала, что не расклеилась после развода с Меладзе.

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